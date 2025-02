Fiorentina-Inter, i dubbi di Inzaghi. Problemi in difesa? – CdS

Fiorentina-Inter sarà la partita di questa sera valida per il recupero della quattordicesima giornata di campionato. Simone Inzaghi ha diversi dubbi, spiegati nei dettagli dal Corriere dello Sport.

DUBBI – Simone Inzaghi ha diversi punti di domanda in vista della partita di questa sera tra Fiorentina e Inter. L’allenatore piacentino dovrà superare alcune difficoltà relative alla sua formazione e in vista anche dei prossimi impegni nerazzurri. Domenica ci sarà il bis con la Fiorentina, ma a San Siro, e non sarà disponibile sicuramente Denzel Dumfries che invece oggi sarà titolare. A Firenze manca Nicola Zalewski nonostante sia partito con la squadra ieri. Il polacco non può essere convocato a causa del regolamento, stesso destino anche per gli altri nuovi della Fiorentina come Cher Ndour o Nicolò Zaniolo.

Fiorentina-Inter, diversi problemi per Inzaghi

PROBLEMI – A centrocampo verrà dato spazio a Davide Frattesi al posto di Nicolò Barella, mentre in attacco riposo per Marcus Thuram: giocherà Mehdi Taremi al fianco di Lautaro Martinez. I problemi riguardano la difesa, perché Alessandro Bastoni dovrà stare in campo da diffidato. Non solo, Inzaghi pensa al ritorno dal primo minuto di Francesco Acerbi che manca da due mesi e mezzo all’appello. A destra Yann Bisseck è pronto per la titolarità, anche se la sua ultima volta è stata a Cagliari prima dell’inizio del 2025.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia