Fiorentina-Inter, Fabbri crea tensione tra i giocatori e non solo: la moviola – CdS

Fiorentina-Inter, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, non bene la direzione di gara dell’arbitro Fabbri che cade nei soliti errori. Voto finale sotto la sufficienza.

LA MOVIOLA – Secondo il quotidiano romano, sempre i soliti errori per l’arbitro Fabbri: poca uniformità tecnica, assenza disciplinare, atteggiamento sempre un po’ presuntuoso che stona in una partita comunque bella. Giusto annullare il gol di Perisic e non c’è fallo di Gonzalez su Skriniar sull’1-0, buona anche la rete di Darmian ma l’arbitro sbaglia il resto. Come per esempio il rosso dato a Gonzalez: il calciatore viene trattenuto in maniera evidente da Bastoni, Fabbri fischia fallo ma non ammonisce e questo atteggiamento reiterato finisce per creare tensione fra i giocatori. A quel punto scatta l’ammonizione (giusta) per Gonzalez che chiede il giallo a Bastoni, e successivamente parte l’applauso e dunque il rosso. Voto 5 per Fabbri.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna