Fiorentina-Inter, Daspo per 18 tifosi della viola dopo gli scontri – SM

L’Inter ieri ha ribaltato l’Empoli di Andreazzoli vincendo 4-2. Intanto, come riporta SportMediaset, arrivano dei Daspo per i tifosi della Fiorentina dopo i tafferugli avvenuti al termine di Fiorentina-Inter, match di andata di Serie A.

DECISIONE – L’Inter ha vinto 4-2 contro l’Empoli ieri ma intanto arriva una notizia importante per la sicurezza del calcio e dei tifosi. Al termine di Fiorentina-Inter del 21 settembre 2021 infatti, i tifosi viola e i tifosi Inter si sono scontrati in piazza Alberti a Firenze. Secondo quanto riporta SportMediaset sono 18 i Daspo ad altrettanti tifosi viola con le pene che vanno da 2 a 7 anni. Ecco quanto si legge. «I tifosi colpiti da Daspo hanno tra 18 e 47 anni, solo uno di loro ha ricevuto il provvedimento di più lunga durata di sette anni. Per sei dei 18 c’è anche la prescrizione di presentarsi in questura in contemporanea per le partite della Fiorentina per tutto il periodo della durata del Daspo. Inoltre i 18 tifosi viola sono stati denunciati, a vario titolo, per rissa, lancio di oggetti atto a offendere e travisamento. Per gli stessi fatti la questura denunciò 18 tifosi dell’Inter che si erano scontrati, armati di mazze, col gruppo di tifosi viola».

Fonte: SportMediaset