Fiorentina-Inter da incubo per Inzaghi! Risveglio shock – CdS

La Fiorentina ha surclassato l’Inter vincendo 3-0 e non lasciando nemmeno le briciole ad una squadra che non sembrava tale. Risveglio shock, il commento del Corriere dello Sport.

PARTITA – La partita peggiore della storia di Simone Inzaghi da allenatore nerazzurro è arrivata nel momento decisivo per lo Scudetto. La Fiorentina ha passeggiato sulle macerie dell’Inter, di una squadra inspiegabilmente disunita, fuori fase, annichilita non solo dagli avversari ma anche dal proprio atteggiamento. Il 3-0 è figlio di errori individuali clamorosi, a partire dal primo di Davide Frattesi che ha perso la marcatura di Luca Ranieri sul calcio d’angolo. La seconda rete è poi il festival dell’horror, perché Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan non si capiscono e perdono palla al centro del campo con la difesa scoperta. Sul cross di Dodo si aggiunge l’ennesimo orrore della serata: Yann Bisseck guarda Moise Kean e lo lascia libero di colpire di testa. La ciliegina sulla torta è di Federico Dimarco, che sbaglia porta facendo l’assist per l’attaccante viola. A tu per tu con Yann Sommer uscito a valanga non poteva proprio sbagliare. Risveglio shock per il mondo nerazzurro, che vede sfumare il sogno Scudetto nel momento più importante dopo Fiorentina-Inter.

fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida