Fiorentina-Inter, crash test per le ambizioni scudetto! Forma in crescita – CdS

La sfida odierna tra Fiorentina e Inter al Franchi (ore 18:00) si preannuncia come uno dei momenti clou della 14ª giornata di Serie A. Non è solo una questione di punti in classifica, ma anche un vero e proprio banco di prova per misurare le ambizioni tricolori di entrambe le squadre.

CRASH TEST – L’Inter arriva a Firenze con un ruolino di marcia invidiabile: 10 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 12 partite. Quei due stop sono arrivati Juventus e Napoli, rivali dirette nella corsa allo scudetto. Ora, anche la Fiorentina si unisce a questo ristretto club, condividendo il secondo posto con l’Inter. Dopo un inizio di stagione altalenante, l’Inter di Simone Inzaghi sembra aver trovato il passo giusto. L’effetto combinato di un turnover ben gestito e di un progressivo allineamento della condizione fisica, dopo i rientri scaglionati dovuti a impegni internazionali estivi, ha portato i nerazzurri a una condizione generale più omogenea. Questo miglioramento è visibile anche in Champions League, dove l’Inter è seconda nel girone dietro al Liverpool, ma in piena corsa per la qualificazione. I rientri a scaglioni della scorsa estate, causa Europei e Coppa America, hanno avuto come conseguenza una preparazione disomogenea e, quindi, diversi livelli di forma tra gli elementi della rosa. Ora è stato raggiunto un allineamento generale e anche la condizione, con l’avanzare della stagione, è cresciuta.

Inter, forma in crescita: testa alla Fiorentina

DA NON SOTTOVALUTARE – La Fiorentina di Raffaele Palladino si presenta a questo big match in ottima forma, con un mix di solidità difensiva e qualità offensiva. I viola hanno dimostrato di essere una squadra compatta e capace di mettere in difficoltà chiunque, grazie a una rosa ben bilanciata e all’esplosione di giovani talenti. Dicembre è tradizionalmente un mese favorevole per l’Inter di Inzaghi, ma questa volta sarà necessario mantenere alta la concentrazione. La concorrenza in Serie A si è rafforzata sia in termini di qualità sia di quantità, e ogni partita può fare la differenza in una stagione equilibrata. La gara del Franchi rappresenta un crash test non solo per la Fiorentina, ma per l’Inter stessa, chiamata a confermare la fame e la determinazione necessarie per continuare a lottare per il vertice.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno