Fiorentina, infortunio in nazionale per un giocatore: presto l’Inter

In casa Fiorentina, arriva una notizia non proprio positiva per quanto riguarda le nazionali. Si ferma infatti un giocatore, che farà ritorno a Firenze per sottoporsi ad esami strumentali. Il primo di dicembre ci sarà la sfida contro l’Inter.

GUAIO FISICO – La Fiorentina, che tanto bene sta facendo in questo avvio di campionato, ha ricevuto una notizia negativa da questi primi giorni di pausa nazionali: il centrocampista marocchino Richardson infatti ha subito infortunio di natura muscolare e presto farà ritorno a Firenze per sottoporsi ad esami strumentali e capire meglio l’entità del problema. Sicuramente si tratta di una notizia che non può far piacere a mister Raffaele Palladino, che ha già perso a centrocampo Edoardo Bove. La stessa Federcalcio marocchina ha lanciato un comunicato, dando notizia sulla sostituzione di Richardson con un altro giocatore della Serie A, ossia Reda Belahyane. La Fiorentina presto giocherà contro l’Inter.

La Fiorentina rischia di non avere Richardson contro l’Inter

LA SFIDA – La partita tra Fiorentina e Inter è in programma domenica 1 dicembre alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi. Una partita che potrebbe essere già scontro diretto, visto che le due squadre hanno gli stessi punti in classifica: ossia 25. Subito dopo la sosta per le nazionali, la Viola sarà ospite del Como al Senigallia, mentre l’Inter giocherà sempre in trasferta sul campo del Verona, al Marcantonio Bentegodi. Fiorentina-Inter lo scorso anno è terminata 1-0 a favore dei nerazzurri.