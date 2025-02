Fiorentina e altre due sfide! Informazioni biglietti per i prossimi tre match a San Siro

Il mese di febbraio nerazzurro si è aperto con con il derby e la trasferta di Firenze e ora propone subito una nuova sfida con la Fiorentina. Proseguirà poi con la trasferta di Torino con la Juventus, prima del doppio appuntamento casalingo con Genoa e Lazio (Coppa Italia). Qui tutte le informazioni sui biglietti per i match a San Siro contro Fiorentina (10 febbraio), Genoa (22 febbraio) e Lazio (25 febbraio).

INTER-FIORENTINA – Lunedì 10 febbraio. “Per la sfida del Meazza, i biglietti sono ancora in vendita, con prezzi e iniziative speciali. Per gli Under-30 i tagliandi sono disponibili a partire da 14€ per quanto riguarda il Terzo Anello. Per gli Under-16, disponibili i biglietti di Secondo Anello arancio a 29€.”

INTER-GENOA – Sabato 22 febbraio. “Si tornerà a San Siro per la 26.a giornata di Serie A per la sfida con il Genoa, che aveva aperto il campionato nerazzurro lo scorso agosto. Dalle 12:00 del 4 febbraio sono in vendita i biglietti per assistere alla match del Meazza: sarà necessario il supporto caldo e continuo di tutto il pubblico interista. I biglietti sono in vendita a partire da 25€, con riduzioni per Under16 disponibili per tagliandi di Primo e Secondo Anello.”

INTER-LAZIO – Martedì 25 febbraio. “L’Inter è attesa dai quarti di finale di Coppa Italia, in programma in gara unica a San Siro martedì 25 febbraio alle 21:00: l’avversario dei nerazzurri sarà la Lazio di Marco Baroni, vittoriosa sul Napoli per 3-1 nella sfida degli ottavi. I biglietti sono in vendita, con tariffe dedicate ad Abbonati e Soci Inter Club.”

