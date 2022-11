Fiorentina furiosa con gli arbitri, va da Gravina e oltre al Milan cita l’Inter – CdS

La Fiorentina domenica ha perso al 92′ col Milan per un autogol di Milenkovic, viziato da due interventi più che discutibili di Rebic (vedi highlights). Ieri, fa sapere il Corriere dello Sport, la dirigenza viola è andata a lamentarsi con Gravina tirando in mezzo anche l’Inter.

LE LAMENTELE – La Fiorentina è furiosa e ce l’ha (ancora) con gli arbitri. Ieri pomeriggio il direttore generale Joe Barone si è presentato a Coverciano, dove ha incontrato Gabriele Gravina. Il contatto col presidente della FIGC è servito per segnalare i problemi tra i viola e i direttori di gara, in particolare domenica col Milan. Dove, oltre al contatto tra Fikayo Tomori e Jonathan Ikoné, né l’arbitro Simone Sozza né il VAR Michael Fabbri hanno giudicato fallosi i due interventi di Ante Rebic su Alfred Duncan prima e Pietro Terracciano poi in occasione del 2-1. Da Firenze, come spesso accade, mettono in mezzo anche l’Inter. Nel “dossier” arbitrale della Fiorentina ci sono anche le lamentele per la mancata espulsione di Federico Dimarco e per il contatto (leggero…) tra Edin Dzeko e Nikola Milenkovic che ha avviato l’azione del 3-4. Poi indicati anche errori arbitrali contro l’Udinese e il Bologna.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Giannattasio