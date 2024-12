Fiorentina-Empoli a rischio? Caldeggia un’ipotesi dopo malore Bove

La più bella notizia della giornata è il risveglio tranquillo e sereno di Edoardo Bove, dopo il terribile dramma in Fiorentina-Inter. In merito a tale accaduto, si medita anche il rinvio della sfida tra Fiorentina ed Empoli di Coppa Italia.

MIGLIORAMENTI – Sono e sono tuttora ore di tensione e di speranza, dopo quanto accaduto a Edoardo Bove nel tardo pomeriggio di ieri durante Fiorentina-Inter. Prima il malore in campo e poi il soccorso immediato e l’arrivo in ospedale. Oggi una bellissima notizia: il ragazzo si è risvegliato sereno, ha iniziato a parlare con i propri cari, come attestato anche da alcuni suoi compagni in vista all’ospedale Careggi di Firenze. Il peggio sembra passato, ma Bove sarà sottoposto anche nella giornata di oggi a ulteriori controlli e nelle prossime ore arriverà un nuovo bollettino medico da parte della Fiorentina. A proposito del club viola, mercoledì ci sarà l’impegno contro l’Empoli in Coppa Italia. Si caldeggia un possibile rinvio.

Ipotesi rinvio per Fiorentina-Empoli, dopo il dramma Bove

IPOTESI – Il possibile rinvio di Fiorentina-Empoli sarà tema di discussione, riferiscono i colleghi di Firenze Viola, oggi in assemblea di Lega a partire dalle 14.30. Anche il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha voluto esprimere la sua vicinanza e la sua solidarietà in merito alla vicenda e all’eventuale rinvio della partita. Intanto, la Fiorentina nel pomeriggio ritornerà ad allenarsi. Cosa che invece non farà l’Inter di Simone Inzaghi. L’allenatore ha infatti concesso un giorno di riposo alla squadra, dopo lo spavento terribile di ieri.