La Fiorentina disintegra il LASK: ben sette gol in Conference League!

Il LASK incassa ben sette gol da una strepitosa Fiorentina in Conference League. Il gol di Kean, la doppietta di Sottil, la rete di Ikoné e di Mandragora, l’autogol di Stojkovic e il rigore di Gudmundsson decidono il match.

PRIMI 45′ – La Fiorentina, a pari punti con l’Inter in campionato, è impegnata in Conference League contro il LASK per la sfida della quinta giornata. All’Artemio Franchi i viola dettano subito le regole, trovando il gol già al secondo minuto di gioco. La rete di Kean, però, viene annullata per il tocco di braccio dello stesso calciatore. Bastano pochi altri minuti ai padroni di casa per trovare il vantaggio definitivo: al 10′ il sinistro di Sottil all’incrocio dei pali segna il regolare 1-0. Poi per la squadra di Palladino è tutto in discesa. Al 22′ arriva il raddoppio ad opera di Ikoné, che a porta vuota non sbaglia a concretizzare l’assist di Kouamé. Il 3-0 viene deciso al 39′ da Richardson, che di testa trova il primo gol in maglia viola.

SECONDI 45′ – Anche dopo la pausa negli spogliatoi per la fine del primo tempo la musica non cambia. Nei secondi 45′ la Fiorentina continua a dominare e al 58′ trova il quarto gol firmato da Sottil che mette a segno la sua personale doppietta. Al 69′, invece, il LASK incassa la rete di Mandragora, che sfrutta il bell’assist di Gudmundsson. Gli austriaci ci mettono del loro per completare la disfatta: all’81’ arriva anche l’autogol di Stojkovic. Poi conclude tutto l’islandese, trasformando dal dischetto il rigore fischiato in favore della Fiorentina per un fallo di Flecker su Beltran. È col gol di Gudmundsson che i viola mettono a segno la settima marcatura della gara e concludono con una vittoria roboante la sfida di Conference League.