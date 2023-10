La Fiorentina batte il Cagliari: -4 dall’Inter. Ecco chi aggancia in classifica

La Fiorentina festeggia la quarta vittoria in campionato: i viola stravincono al Franchi e vanno a meno -4 dall’Inter in classifica.

AGGANCIO − Fiorentina-Cagliari ha fatto registrare un’altra vittoria ai viola. La quarta in campionato e il quinto risultato utile consecutivo ottenuto in partite ufficiali. La squadra di Vincenzo Italiano è andata subito in vantaggio grazie al solito Nico Gonzalez al 3’. Una mischia in area e tanta confusione da parte della difesa del Cagliari ha fatto sì che l’argentino si ritrovasse la palla sui piedi e non sbagliasse davanti alla porta avversaria. Il raddoppio dei viola è arrivato, complice l’autogol di Dossena, al 21’. Il Cagliari ci ha provato, ma non è riuscito a segnare. Di lì in poi sia per il primo tempo sia per la ripresa non ci sono stati poi tanti episodi significativi. Se non alla fine, al 93′, quando Nzola ha segnato il 3-0 facendo esplodere il Franchi. Il centravanti si è sbloccato e ha segnato la sua prima rete come nuovo giocatore della Fiorentina. La squadra di Claudio Ranieri non è perciò riuscita nell’impresa. La Fiorentina così è al pari di Napoli e Juventus, a quota 14 punti in classifica di Serie A. A -4 da Inter e Milan. Il Cagliari resta, invece, ultimo in classifica.

Fiorentina- Cagliari 3-0

Nico Gonzalez 3′, Dossegna (AG) 21′, Nzola 93′