Fiorentina, Barak uomo della provvidenza! Vittoria all’ultimo respiro

La Fiorentina vince per 4-3 contro il Maccabi Haifa agli ottavi di finale di Conference League, gara d’andata. In Isreale buon risultato per la squadra di Vincenzo Italiano, partita pazza!

QUANTI GOL! – La Fiorentina riesce ad acciuffare la vittoria e arriva alla gara di ritorno all’Artemio Franchi con il risultato di 4-3 contro il Maccabi Haifa. Partita pazza per la squadra di Vincenzo Italiano in Conference League, che si fa rimontare e rimonta a sua volta in due occasioni. Mbala Nzola ha segnato al secondo minuto, ma in poco tempo la compagine casalinga ha trovato il doppio gol con Abdoulaye Seck e Gadi Kinda. Al 59′ Lucas Beltran ha colpito per il 2-2, ma il risultato è durato poco. Anan Khalaili ha riportato i suoi in vantaggio al 67′. La Fiorentina non ha mollato e Rolando Mandragora su assist di Cristiano Biraghi ha segnato il quasi definitivo 3-3. Sì, quasi, perché in Europa ci ha pensato ancora Antonin Barak al 95′ dopo l’espulsione di Show di dieci minuti prima.