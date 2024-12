Fiorentina aggressiva e Inter guardinga, poi l’interruzione: la partita fino al 17′

Fiorentina-Inter si è giocata per circa sedici o diciassette minuti prima del dramma e la preoccupazione per le condizioni di Edoardo Bove. Fino a quel momento, così la partita era stata giocata ad alta intensità, l’aggressività della squadra di Raffaele Palladino, l’Inter guardinga e qualche errore in fase di impostazione. Poi il gol di Lautaro Martinez e le polemiche sulla palla di Denzel Dumfries.

COSA È SUCCESSO – Fiorentina e Inter avevano iniziato la partita di ieri con grande intensità, prima che il malore improvviso di Edoardo Bove interrompesse il gioco al diciassettesimo minuto. La gara, giocata allo stadio Franchi, sarà ricordata per un episodio che ha scosso il mondo del calcio, ma il primo quarto d’ora ha mostrato una Fiorentina dinamica contro un’Inter meno incisiva rispetto alla recente prova di Champions League contro il Lipsia. La Fiorentina è partita con energia, impostando una marcatura aggressiva sui principali registi dell’Inter. Beltran ha seguito Calhanoglu, Adli ha pressato Barella, e Cataldi si è occupato di bloccare le incursioni di Mkhitaryan. Questo approccio ha consentito ai viola di recuperare due palloni cruciali su errori in ripartenza degli ospiti. In entrambe le occasioni, Kean ha provato a finalizzare: il primo tiro è stato bloccato da Sommer, mentre il secondo, meno preciso, è finito fuori dai pali.

Inter meno brillante, ma va in vantaggio! Poi il check del VAR e il dramma

MOMENTO CHIAVE – L’Inter, pur meno brillante, ha trovato un’opportunità significativa al 15′, quando Dumfries ha lanciato in profondità Lautaro Martinez. L’argentino ha superato Ranieri in velocità e battuto De Gea sotto la traversa, ma l’assistente Costanzo ha segnalato che il pallone aveva oltrepassato la linea del fallo laterale prima del passaggio decisivo. L’arbitro Doveri ha annullato il gol dopo una breve verifica con il quarto uomo Marinelli. Mentre si discuteva l’annullamento del gol, Edoardo Bove si è accasciato improvvisamente davanti alla panchina di Simone Inzaghi, suscitando panico e apprensione. I soccorsi immediati hanno richiesto l’intervento di medici e paramedici, portando alla sospensione definitiva della gara. Fiorentina-Inter riprenderà dal minuto 17, sul risultato di 0-0