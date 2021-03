Fiore: Â«Inter, la classifica parla chiaro. Non puÃ² perdere il campionatoÂ»

Fiore: «Inter, la classifica parla chiaro. Non può perdere il campionato»

(Photo credit should read JOSE JORDAN/AFP via Getty Images)

Stefano Fiore, ex giocatore della Lazio, ha parlato della lotta scudetto che vede dell’Inter in testa al campionato di Serie A

CAMPIONATO – Queste le parole di Stefano Fiore, ex giocatore della Lazio, sull’Inter capolista che sembra aver messo il turbo nel campionato di Serie A. «La classifica parla chiaro. Quello che è da sottolineare è il tipo di squadra che è diventata dopo la vittoria con la Juventus. E’ una squadra solidissima, che ha trovato una sua quadratura, è ancora in crescita. L’inserimento di Eriksen era necessario, da nuove alternative ai nerazzurri che peccavano di qualità lì in mezzo. Ora non ha le coppe e non può perdere il campionato».