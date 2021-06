Finlandia in campo, dedica ad Eriksen: «Guarisci Christian»

Tra pochi minuti torna in campo la Finlandia per la sua seconda partita di Euro 2020. La prima è stata la vittoria contro la Danimarca in cui i finlandesi sono stati testimoni oculari della grande paura per il malore capitato a Christian Eriksen. E’ proprio al centrocampista danese dell’Inter che i giocatori della Finlandia hanno voluto dedicare un omaggio.

Tra pochi minuti la Finlandia scenderà in campo contro la Russia per la sua seconda partita di Euro 2020. L’esordio è stato sabato con la vittoria in casa della Danimarca in una partita in cui però il risultato è interessato a pochi. La nazionale finlandese è stata infatti testimone oculare dei momenti di dramma intorno a Christian Eriksen, crollato in campo per un improvviso problema cardiaco, la cui vicenda ha tenuto il mondo col fiato sospeso per diversi, interminabili, minuti. Il centrocampista danese dell’Inter ora sta molto meglio anche se è ancora ricoverato in ospedale a Copenaghen. I giocatori della Finlandia hanno voluto dedicargli un omaggio svolgendo il riscaldamento con una maglia in cui si legge “Get well Christian”, ovvero “Guarisci Christian”.