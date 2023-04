Finalmente Barella e Brozovic! In Benfica-Inter rieccoli al top – CdS

Barella e Brozovic sono stati fra i protagonisti di Benfica-Inter martedì sera. Per il Corriere dello Sport era fondamentale riaverli al meglio delle loro possibilità, in un evento di così alto valore.

IN MEZZO AL TOP – L’Inter ha neutralizzato il Benfica a centrocampo martedì, evitando che i portoghesi potessero avere la meglio. Un grande apporto l’hanno dato Nicolò Barella, che ha anche sbloccato il match, e Marcelo Brozovic nonostante il sanguinoso errore al 94′. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla loro prestazione in fase di palleggio, di coesione del reparto e di blocco delle azioni avversarie. Entrambi venviano da un periodo non semplice, ma si sono rialzati alla grande. Barella, pur sempre utilizzato (3082′, davanti solo Lautaro Martinez come minuti giocati), nel 2023 si era fatto notare soprattutto per il nervosismo. Con l’emblema del litigio in campo con Romelu Lukaku in Sampdoria-Inter. Brozovic invece, più volte dato in uscita, ha reagito al meglio dopo un’annata condizionata da infortuni e prestazioni opache. Anche lui sarà, per forza di cose, fondamentale per il finale di stagione. Con Barella e Brozovic a questi livelli, più il sempre prezioso Henrikh Mkhitaryan e il recupero di Hakan Calhanoglu (vedi articolo), l’Inter può giocarsela sui tre fronti.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia