Filippo Inzaghi: «Simone il migliore in Europa. Critiche, ma lui spalle larghe!»

Giornate intense e felici per la famiglia Inzaghi. Filippo, che festeggia la promozione in Serie A del suo Pisa, elogia il fratello Simone per la conquista della finale di Champions League con l’Inter.

STRAORDINARIO – Filippo Inzaghi, intervistato da Sky Sport in occasioni di festeggiamenti dell’accesso in Serie A del suo Pisa, dichiara sull’allenatore dell’Inter: «Sono molto felice per mio fratello. Simone ha portato l’Inter in finale di Champions League per la seconda volta in pochi anni, è straordinario Per me è un esempio. Io faccio il suo lavoro e avere il miglior allenatore per me in questo momento in Europa è motivo di confronto e di crescita personale. Gli faccio i complimenti perché non è sempre facile. Purtroppo in Italia non vediamo l’ora di criticare ma lui ha le spalle larghe e ha dimostrato a tutti di essere il più bravo».

Filippo Inzaghi, dall’Inter di suo fratello Simone al traguardo col Pisa

CRESCITA – Dopo aver parlato di suo fratello Simone e dell’impresa realizzata con l’Inter, Filippo Inzaghi si sofferma sul traguardo del suo Pisa: «Dopo trentaquattr’anni portare in Serie A questi tifosi, questa società e i miei giocatori era una cosa che sognavo. Pochi ci credevano, ma io da qualche anno speravo di venire qua perché secondo me la squadra poteva fare di più di quello che aveva fatto. Oggi sono soddisfatto. La cosa che mi lascia felice è che i miei giocatori sono cresciuti da molti punti di vista, altrimenti non avremmo potuto fare quest’impresa. Io alleno per questo, vedere i miei giocatori che si sono buttati nel fuoco per me è motivo di grande orgoglio».