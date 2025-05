Filippo Inzaghi elogia: «Simone è un esempio. Lavoro eccezionale»

Filippo Inzaghi, il cui Pisa ha ottenuto la certezza aritmetica della promozione in Serie A, ha esaltato il lavoro svolto all’Inter dal fratello Simone.

LA STIMA – Filippo Inzaghi è intervenuto a Sky Sport nell’ambito delle celebrazioni per la promozione del suo Pisa in Serie A. L’ex calciatore italiano non ha mancato di indicare l’importanza del fratello Simone, tecnico dell’Inter, nella sua crescita da allenatore: «Simone è per me un esempio, sta facendo una stagione straordinaria. Quello che sta facendo è eccezionale, dato che è stato fino a poco tempo fa in corsa in tre competizioni stagionali. Gli auguro il meglio per il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. Oltre ad essere una persona incredibile, è anche un allenatore di grande livello».