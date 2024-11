Filippo Inzaghi: «Campionato equilibrato. Ma un vantaggio per il Napoli!»

Filippo Inzaghi si è pronunciato sulla lotta scudetto in Serie A, affermando che il Napoli si trova in una posizione di vantaggio a causa di un fattore principale.

IL PENSIERO – Filippo Inzaghi è intervenuto a Sky Sport sul tema della lotta scudetto, nel massimo campionato italiano, che vede al momento il Napoli di Antonio Conte capolista. Questo il suo commento: «Penso che, mai come quest’anno, il campionato sia equilibrato. Il Napoli è favorito perché ha una squadra fortissima e non gioca le coppe. Penso che questo sia un grande vantaggio, in quanto una Champions League così ti porta via energie. Il Napoli sarà lì, ha un allenatore molto forte e un grande pubblico. Poi ci sono sicuramente le solite, Inter, Juventus, Milan, ma anche l’Atalanta».

Inzaghi sulle potenzialità dell’Atalanta, vittoriosa contro il Napoli, in vista di un possibile successo in Serie A

LA CERTEZZA – Inzaghi ha poi proseguito rimarcando come, dal suo punto di vista, i bergamaschi non possano più essere considerati come un’outsider. Ormai la squadra di Gian Piero Gasperini ha tutti i presupposti per aspirare al successo, come affermato dall’allenatore del Pisa: «Per me quest’ultima non è più una sorpresa. Può giocarsi lo scudetto perché ha giocatori forti, un allenatore molto bravo e un pubblico che fa la differenza».