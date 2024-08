Filip Stankovic: «Venezia? Una scelta facile. Ecco perché»

Il Venezia ha ufficializzato l’arrivo di Filip Stankovic in laguna. Il portiere di proprietà dell’Inter arriva a Venezia in prestito. Il classe 2002 ha parlato così da nuovo giocatore arancioneroverde.

ARRIVO – Filip Stankovic, a margine del passaggio al Venezia, ha raccontato la scelta fatta in un’intervista rilasciata ai canali del club ufficiale arancioneroverde. Il portiere classe 2002 arriva dall’Inter a titolo temporaneo con opzione di acquisto che diventerà obbligatorio in caso si raggiungessero alcune condizioni. Per l’ex portiere della Sampdoria, questa sarà la prima vera esperienza in Serie A: una grande chance che dovrà sfruttare per meritarsi la chiamata dell’Inter.

SEMPLICE – Concluso il rito ufficiale, Filip Stankovic ha parlato così sul sito ufficiale del Venezia: «Scegliere Venezia è stato facile. Quando sono venuto da avversario l’anno scorso si percepiva una grande atmosfera in uno stadio come il Penzo, e quando ho saputo dell’interessamento del Venezia non ci ho pensato due volte. Ho visto il nuovo centro sportivo, è moderno e funzionale, e le prime impressioni sono davvero positive. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi, sono sicuri che sapranno spingerci verso il raggiungimento dei nostri obiettivi.»