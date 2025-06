Filip Stankovic saluta l’Inter: «Non è un addio, grazie di tutto!»

Filip Stankovic è stato oggi riscattato dal Venezia per giocare il prossimo anno ancora nel club della laguna. Addio definitivo all’Inter e saluto su Instagram ai colori nerazzurri.

ADDIO – Filip Stankovic è un nuovo giocatore del Venezia. Il club, nonostante la retrocessione all’ultima giornata contro la Juventus, ha voluto investire 2 milioni di euro sul portiere che tanto bene ha fatto fino al suo grave infortunio. Il figlio di Dejan ha conquistato la fiducia dell’ambiente e rimarrà perciò ancora al Venezia, anche se il controllo dell’Inter non è del tutto concluso. I nerazzurri hanno il 50% sul futura rivendita dell’estremo difensore e potrebbero sfruttare questo vantaggio qualora volessero nel futuro. Intanto Filip Stankovic ha salutato così la sua Inter: «Questo non è un addio, perchè i vostri colori saranno sempre parte della mia storia e della mia famiglia. Questo è un messaggio di ringraziamento. Grazie per tutti gli anni passati insieme, per tutto quello che mi avete insegnato e trasmesso. Oggi le nostre strade si separano in modo definitivo a livello professionale ma nella mia vita e nell’album dei miei ricordi ci sarà sempre uno spazio per voi e per i bei momenti vissuti insieme. Grazie Inter! È tempo di volare verso il futuro!»