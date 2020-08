Figo: “Triste per l’Inter, Europa League importante per tutti! La strada…”

Figo – ex centrocampista dell’Inter -, protagonista dell’evento organizzato da Banco Santander alla vigilia della finale di Champions League, si dice dispiaciuto per la sconfitta nerazzurra a Colonia

FINALE IMPORTANTE – Al commento di Ronaldo (vedi dichiarazioni) si aggiunge quello di un altro grande ex nerazzurro, Luis Figo: «Sono triste per l’Inter. Erano dieci anni che non giocava una finale europea. Siviglia-Inter era una partita importante per i giocatori, per la società e per i tifosi. Ma il calcio è così. Di sicuro i nerazzurri avranno altre opportunità nel futuro prossimo di giocare un’altra finale. Se giochi una finale di Europa League vuol dire che hai intrapreso la strada giusta dopo i risultati complicati degli ultimi anni. Il Siviglia è sempre un avversario duro da affrontare e con tanta esperienza in Europa League. È il re di questa competizione!». Questo il commento di Figo sulla finale di Europa League.