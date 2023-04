Figo: «Spero che l’Inter vada fino in fondo! Essere interisti è un’emozione!»

Figo racconta alcuni aneddoti legati alla maglia nerazzurra e parla di Inter-Benfica (vedi LIVE). Di seguito le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Prime Video dal grande ex interista.

FINALE – Luís Figo racconta alcuni aneddoti legati alla sua permanenza all’Inter. Intervistato in esclusiva da Prime Video, il grande ex nerazzurro dice la sua anche su Inter-Benfica: «Nella storia dell’Inter c’è stato anche il mio 27 maggio del 2007. La gente mi ha chiesto di tirare quel rigore. Materazzi mi ha spinto a farlo ed è andata bene. Ho conosciuto il miglior presidente per me, Moratti, che mi ha convinto a stare nell’Inter. Dopo quel giorno, personalmente e professionalmente, è stata una delle decisioni più azzeccate che potessi prendere nella mia carriera sportiva. Pensavo che fosse il momento adatto per smettere di giocare ad alto livello e sono felice che non sia stato così. In Champions League sai che ci sono queste partite per arrivare fino in fondo e in queste competizioni i giocatori sono più attenti e concentrati perché sai che i piccoli dettagli possono cambiare il risultato. Come l’Inter deve affrontare il Benfica? Come se partisse da uno 0-0. Deve pensare alla strategia giusta per vincere la partita e giocare come se cominciasse una finale. Dal cuore spero che l’Inter vada fino in fondo. Essere interisti racchiude un po’ tutto quello che ha vissuto l’Inter e i tifosi nel corso di tanti anni, soffrire e saper superare il momento difficile, saper vincere ed essere una famiglia. Alla fine è un’emozione! A chi darei la maglia numero 7? A me, io posso giocare solo dieci minuti».