Figo sullo Sheriff, prossima avversaria Inter: «La bellezza del calcio»

Luis Figo, ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista sul canale ufficiale della Uefa parlando dello Sheriff Tiraspol, prossima avversaria dell’Inter in Champions League

BELLEZZA − Figo parla del percorso dello Sheriff, prossima avversaria dell’Inter in Champions League: «È una competizione che permette a tutti per merito sportivo di giocarla. Dovrebbe essere così. È il bello del calcio. La bellezza del calcio dimostra che le piccole squadre in teoria possono vincere e battere le favorite. Questo è il calcio ed è il merito sportivo per cui puoi giocare queste grandi competizioni e avere la possibilità di battere le squadre più grandi e qualificarti per i prossimi turni. È fantastico».

Fonte: Uefa.com − Simon Hart