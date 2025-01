Figo: «Scudetto? L’Inter resta la favorita. Ma attenzione, non è l’unica!»

Il grande ex nerazzurro Luis Figo, intercettato dai giornalisti a Firenze a margine dell’evento “Pitti Uomo”, espone il proprio punto di vista sull’Inter in chiave scudetto.

LA FAVORITA – Alla vigilia del match contro il Bologna, Luis Figo ribadisce il suo grande amore per l’Inter, dicendo la sua sulla squadra di Simone Inzaghi e sul resto delle pretendenti al titolo stagionale. Direttamente dal “Pitti Uomo” di Firenze, l’ex calciatore dichiara: «La Serie A è un campionato competitivo, con buone squadre e buoni giocatori. Per me è sempre un ricordo felice, che mi ha reso più completo come giocatore. Seguo il campionato per la passione che ho per l’Inter, è normale che sia così. Per quanto fatto negli ultimi anni, per la forza della squadra, credo che l’Inter sia ancora la favorita. Però non è l’unica squadra favorita per vincere lo scudetto».

Dall’Inter al Milan: l’augurio di Figo all’amico Conceicao

NEMICI-AMICI – Luis Figo, poi, prosegue parlando del suo connazionale Sergio Conceicao, che alla prima da allenatore del Milan ha battuto l’Inter in Supercoppa Italiana. Sul mister rossonero l’ex calciatore dichiara: «Patata bollente per Conceicao al Milan? È una bella opportunità per lui, che è un buon amico. Lo stimo e ho tanto rapporto con lui, gli auguro sempre il meglio. Sia “avversari” di squadra qui in Italia, però è un professionista, vintore, che ha fatto grandi risultati in Portogallo. Per tutto quello che non è contro l’Inter, auguro a Conceicao sempre il meglio».