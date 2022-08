Figo ricorda un giorno speciale di 17 anni fa: «Forza Inter!»

Diciassette anni dopo il suo arrivo all’Inter, la società nerazzurra ha voluto ricordare il momento speciale in cui Luis Figo si è unito – nel 2005 – ai colori nerazzurri. Pronta la risposta del portoghese.

MOMENTI SPECIALI – Quattro scudetti, tre Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. Questo il palmarés (di tutto rispetto) di Luis Figo in Italia, con la maglia dell’Inter. Momenti speciali che l’account Twitter in lingua portoghese della società ha voluto ricordare proprio mostrando le clip dell’arrivo, 17 anni or sono, del portoghese in nerazzurro. Pronta la risposta dell’ex giocatore, rimasto nel cuore dei tifosi: “Forza Inter“.