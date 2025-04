Figo: «Inter, stagione incredibile. Triplete ancora possibile!».

Luís Figo, presente alla premiazione del Laureus World Sports Award a Madrid, ha parlato della sfida di Champions League tra Barcellona e Inter. L’ex calciatore portoghese, che in carriera ha indossato entrambe le maglie, ha parlato della possibilità del Triplete.

IL COMMENTO – Luís Figo, invitato al Laureus World Sports Award, ha parlato del doppio confronto tra Barcellona e Inter a margine dell’evento. L’ex calciatore portoghese crede che i nerazzurri possano eliminare gli spagnoli e vincere la Champions League, ma vede favorita un’altra squadra: «Credo che c’è la possibilità di vincere il Triplete e per quello sono molto contento per quello che ho vissuto all’Inter, sempre tifando perché le cose vadano bene. L’Inter sta facendo una stagione incredibile e la gente sbaglia se pensa che essendo una squadra italiana sia un squadra difensiva, perché ha tanti giocatori di qualità e questo può fare la differenza. Chi è il favorito per la Champions? Per me il PSG è molto regolare nei risultati e fisicamente sta bene ma è difficile, non mi sbilancio su chi potrebbe vincere la Champions». I nerazzurri, prima di affrontare la formazione blaugrana, avranno da affrontare due sfide decisive in chiave Coppa Italia e Serie A contro Milan e Roma.