Figo: “Inter, speriamo bene per lo scudetto. Lukaku e Lautaro Martinez…”

Intervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos in occasione della cerimonia per i Laureus Awards a Berlino, Luis Figo – ex giocatore, tra le altre dell’Inter – ha parlato della situazione in casa nerazzurra e dei giocatori migliori secondo lui in questa stagione.

CORSA SCUDETTO – Da ex nerazzurro, Luis Figo ha una speranza: che l’Inter in campionato possa andare fino in fondo: «Tutti i tifosi si augurano da anni di vincere nuovamente lo scudetto. Da Conte mi aspettavo questo impatto anche se nessuno ti può assicurare i risultati. Spero possa fare bene, conosce il campionato ma contro una squadra organizzata come la Juventus è difficile. L’Inter deve essere continua, speriamo bene».

TOP DELLA STAGIONE – Secondo Figo, sono particolarmente due i giocatori che in questa stagione stanno andando meglio, ovvero i due attaccanti: «Lautaro Martinez è molto forte e Lukaku ha avuto un grande impatto. Si è trovato bene in questa squadra che ha tanti elementi con tanta esperienza internazionale. Ha fatto bene fin qui anche la difesa. Essere allenato da Conte? Mi sarebbe piaciuto, ma solo se non mi avrebbe fatto correre troppo…».