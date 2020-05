Figo: “All’Inter pensavo di ritirarmi, poi Mourinho. Rimpianto Triplete…”

Condividi questo articolo

Figo è stato ospite di una diretta Instagram col golfista argentino Emiliano Grillo. L’ex centrocampista portoghese, all’Inter dal 2005 al 2009, ha ricordato un episodio riguardante Mourinho e risposto a una domanda sul “mancato” Triplete arrivato l’anno dopo il suo addio.

VA BENE COSÌ – A Luis Figo viene chiesto se ha rimpianti per essere andato via dall’Inter nel 2009: «Eh, l‘anno seguente abbiamo vinto il Triplete. In realtà per quello sì, ma non sono situazioni che qualcuno può prevedere se la stagione va bene o no. Io avevo pensato l’anno prima di ritirarmi, ma quando è arrivato José Mourinho avevo la curiosità di allenarmi con lui come tecnico principale. L’avevo avuto come secondo (al Barcellona, ndr) e per questo ero curioso, allo stesso tempo volevo provare a finire la mia carriera giocando a un livello alto».

EX COMPAGNI – Figo parla degli argentini dell’Inter: «Bevevano sempre il mate (una tipica bevanda argentina, ndr), in ogni momento: pure quando andavano a dormire! (Ride, ndr) All’Inter c’erano molti argentini, qualcuno l’avevo già conosciuto a Madrid come Esteban Cambiasso, Santiago Solari e Walter Samuel. Sono stati quattro anni meravigliosi, perché abbiamo vinto ma anche perché c’era un grande ambiente. C’erano pure Juan Sebastian Veron, un grandissimo, Julio Ricardo Cruz che è un mio grande amico, Kily Gonzalez e Hernan Jorge Crespo. Era un bell’ambiente».