Figo: «Inter, ottima solidità difensiva! Nessuna favorita»

Intervistato da Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League, ha parlato Luis Figo, ex giocatore dell’Inter.

FAVORITE – Luis Figo, ex centrocampista dell’Inter, intervenuto a Sky Sport nella lunga maratona della vigilia della Finale di Champions League tra Psg e Inter, ha parlato del percorso fatto dai nerazzurri per arrivare a Monaco. Queste le parole del portoghese, sempre vicino a sostenere il suo vecchio club: «Nelle finali non ci sono favorite, in teoria c’è sempre ma alla fine conta poco quello che si pensa i giorni prima. Inter e Psg sono due squadre con un grande potenziale. Ma ognuna ha le sue caratteristiche. Questa edizione della Champions League ha dimostrato la solidità in difesa dell’Inter mentre il Psg ha dimostrato di saper controllare la partita e far male in attacco con i giocatori più veloce. Sia Inter che Psg dovranno puntare sulle qualità dei singoli per provare a vincerla. Giocatori preferirti? Beh, Lautaro Martinez o Thuram. Quelli che fanno la differenza».