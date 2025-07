Figo: «Auguro a Chivu il meglio all’Inter! Senza trofei insoddisfatti»

Luis Figo, ospite del Premio Menarini, ha fatto un augurio per Tuttosport a Cristian Chivu da allenatore dell’Inter e ha dato un suo giudizio alla stagione appena conclusa.

IL GIUDIZIO – L’Inter ha chiuso l’anno senza trofei e con la sconfitta contro il Fluminense al Mondiale per Club. Cristian Chivu ha iniziato la sua esperienza nel marasma generale, Luis Figo ne parla in questo modo: «La stagione dell’Inter non è stata di successo purtroppo, ma la squadra è andata in fondo in tutte le competizioni. Quando non trionfi non sei mai soddisfatto ed è così il calcio. Chivu? Il lavoro di allenatore richiede coraggio. Per quello spero che, conoscendo bene Chivu da ex compagno, possa aver successo. Spero che aiuti l’Inter a continuare a vincere»