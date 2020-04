FIGC, oggi riunione Comitato medico-scientifico. Due fronti sulla Serie A

La FIGC oggi terrà una nuova riunione del Comitato medico-scientifico. Come anticipato ieri (vedi articolo) si cercherà di raggiungere il protocollo per la ripartenza. Ma è un mercoledì di confronto anche per la Lega Serie A: possibili novità sul calendario?



DOPPIO FRONTE – Oggi la FIGC vedrà una nuova riunione del Comitato medico-scientifico, che già si era riunito in precedenza. Si cerca un protocollo per la ripartenza, che consenta agli atleti di potersi allenare (dal 4 maggio, di certo non prima) in tutta sicurezza. Non è però l’unico passo verso la ripresa della Serie A. Le venti società del massimo campionato, sempre nella giornata odierna, saranno protagoniste di un nuovo Consiglio di Lega. In questa riunione in videoconferenza, oltre ad aggiornare sulla situazione Coronavirus, si potrebbe fare il punto in relazione a un possibile calendario.