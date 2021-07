FIGC, per la nuova Serie A confermato lo stop agli spareggi

La Serie A, ancora una volta, non avrà gli spareggi in caso di arrivo a pari punti. La FIGC, nell’ultimo Consiglio Federale, ha confermato la deroga per usare la classifica avulsa fra due o più squadre.

LA SCELTA DEL CONSIGLIO FEDERALE – “Il Consiglio Federale ha concesso la deroga all’art.51 delle NOIF per la corrente stagione sportiva, consentendo di adottare la cosiddetta ‘Classifica avulsa’ in luogo degli spareggi, al fine di assegnare i titoli sportivi in Serie A e Serie B, nonché le squadre che disputeranno i play off e i play out secondo la formula già adottata nella scorsa stagione sportiva”.

Fonte: FIGC