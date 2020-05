Figc e protocollo medico da aggiornare, una corsa contro il tempo – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea la necessità per la Figc di rivedere il protocollo medico. La data limite è il 18 maggio.

TEMPI STRETTI – Per riprendere la stagione di Serie A bisogna passare per il protocollo. Anzi i due protocolli: il primo per la ripresa degli allenamenti, il secondo per la disputa delle partite. Se l’aspettativa è tornare ad allenarsi di squadra il 18 maggio significa che ci sono due settimane di tempo. La Figc aveva preparato il suo documento, reputato insufficiente dal comitato tecnico-scientifico del governo. Il primo appuntamento per una nuova versione dovrebbe andare in scena questa mattina. Condizionale d’obbligo perché a ieri sera la Federcalcio non era stata contattata ufficialmente. Solo informalmente. I principali nodi da sciogliere sono ormai noti. Sarà una corsa contro il tempo.