Figc e Lega si rivolgono a Conte per trovare il modo per ripartire – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che Figc e Lega Serie A contano sul premier Conte per avere una soluzione per ricominciare.

NELLE MANI DEL PREMIER – Adesso che il decreto rilancio è stato varato il premier Conte dovrà occuparsi del rilancio del calcio. Idealmente è questa la richiesta che gli sarà fatta dal presidente Figc Gravina in un vertice insieme a Dal Pino che potrebbe andare in scena in qualsiasi momento. Da questo dipende il futuro. Per far ripartire davvero l’industria calcio serve non solo che la Serie A riparta, ma che sia in grado di portare a conclusione la stagione giocando tutte le partite. La norma sulla quarantena è una spada di Damocle pericolosa. Troppo. Anzi in Figc considerano una quasi certezza che con le norme attuali non si arriverà mai alla fine. Lo stesso pensiero lo hanno in Lega. Per questo Gravina e Dal Pino chiederanno a Conte un assist su questa legge.

SCELTA POLITICA – Ormai è chiaro che la scelta nei confronti del calcio sarà politica e fatta dalla politica. Se la decisione fosse presa dagli scienziati la Serie A non ripartirebbe. Né adesso né per chissà quanto tempo. Il cts ritiene troppo grande il rischio. Ha questo dubbio riguardo agli allenamenti in “bolle” blindate, figuriamoci con le partite. Chiaro però che Conte non pensa solo all’aspetto scientifico, ma valuta la ripartenza del campionato anche sotto altri aspetti. Vedi l’industria calcio con posti di lavoro e introiti.

TROVARE IL MODO – Cambiare l’articolo 1 del dpcm del 21 febbraio solo per il pallone è complicato. I giocatori non vivono in un mondo a parte. Quell’articolo però è stato scritto in piena pandemia e se l’andamento della curva non peggiorerà magari il governo potrebbe almeno ammorbidirlo. L’alternativa è quella di trovare un meccanismo particolare che copra gli sportivi. Alcuni legali ci stanno lavorando, ma non è facile. Anche Ceferin segue con attenzione la situazione italiana e i suoi uomini sono in contatto con Figc e Lega.