FIGC e Lega Serie A al lavoro su riapertura stadi: si punta al 100% – CdS

Sul “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, si fa il punto sulla situazione relativa alla riapertura degli stadi in Serie A. Gravina e Dal Pino sono al lavoro: obiettivo 100% di capienza utilizzabile.

RIAPERTURA – La FIGC e la Lega Serie A, in queste settimane, sono al lavoro per risolvere la questione relativa alla riapertura degli stadi. Il governo ha concesso un’apertura al 50% con l’obbligo di esibire il Green Pass all’ingresso degli impianti. Gravina e Dal Pino, invece, puntano ad una riapertura totale, se non subito almeno in tempi brevi. Inizialmente, infatti, l’obiettivo è richiedere un’apertura a “scacchiera”, con un seggiolino sì ed uno no occupati, per poi arrivare ad una riapertura totale nel mese di settembre.

AIUTI – Sul tavolo del governo non c’è solo il tema relativo alla riapertura degli stadi: il movimento calcistico, infatti, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” chiede aiuti economici visto il dissesto finanziario causato dagli stadi vuoti. FIGC e la Lega Serie A, inoltre, chiedono agevolazioni dal punto di vista fiscale: la richiesta è quella di poter spalmare su più anni l’IRPEF.

Fonte: Giorgio Marota – Corriere dello Sport