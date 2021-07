FIGC, domani nuovo Consiglio Federale: una richiesta sulla Coppa Italia

La FIGC ha indetto il prossimo Consiglio Federale, che si svolgerà domani. Fra le richieste all’ordine del giorno anche una riguardante la Coppa Italia, di cui da poco sono state decise le date (vedi articolo).

NUOVO INCONTRO – “Giovedì 15 luglio si terrà la riunione del Consiglio Federale. I lavori avranno inizio alle ore 12 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione dello scorso 7 luglio; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; esame dei ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2021/2022: provvedimenti conseguenti; modifiche regolamentari; campionato Serie BKT 2021/2022: formazione classifica finale e play off-play out; richiesta della LNP Serie A in ordine all’estinzione delle ammonizioni dopo la prima fase della Coppa Italia 2021/2022; varie ed eventuali”.

Fonte: FIGC