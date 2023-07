FIGC, parte il corso per diventare allenatore: ci sono anche ex Inter

La FIGC, tramite un comunicato, ha reso noti i nomi che prenderanno parte al corso da allenatore. Ci sono anche ex Inter, come Anderson Hernanes De Carvalho e non solo. I nomi.

EMMESSI DALLA FIGC − Questo il comunicato della FIGC: «Allievi ammessi al Corso Speciale Combinato Licenze C e D per l’abilitazione ad “Allenatore UEFA B”. Indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 444 del 16 Maggio 2023. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., in base all’articolo 2 del Comunicato Ufficiale sopra indicato, ha deliberato di ammettere al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore UEFA B”, i signori: Luca Antonelli, Gaetano Berardi, Francesco Bolzoni, Andrea Bracaletti, Emanuele Catania, Cristian Cesaretti, Luca Cognigni, Marco Crimi, Anderson Hernanes De Carvalho, Alessandro Diamanti, Andrea Esposito, Giulia Ferrandi, Nicola Ferrari, Simone Iacoponi, Karim Laribi, Massimo Loviso, Alice Lugli, Christian Maggio, Carlo Mammarella, Ettore Marchi, Fabio Mazzeo. E ancora: Riccardo Meggiorini, Riccardo Mengoni, Adriano Mezavilla, Davide Moi, Matteo Momenté, Marco Motta, Emanuele Padella, Lorenzo Pasciuti, Romano Perticone, Matteo Piccinni, Daniel Plavlovic, Elena Proietti, Frank Ribery, Francesca Salaorni, Daniele Scartozzi, Manuel Scavone, Raffaele Schiavi, Lorenzo Tonelli, Francesco Valiani, Sergio Viotti, Antonio Zito»