La FIGC risponde al “caso Lazio”: Procura Federale agli allenamenti

La FIGC agisce visto il caso Lazio, dopo che stamattina è uscito che i biancocelesti hanno violato le regole sugli allenamenti individuali (vedi articolo). Si muove direttamente la Procura Federale, che da qui in avanti andrà in giro nei centri sportivi. Ecco come.



La FIGC ha attivato da oggi un pool ispettivo della Procura Federale, con il compito di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli sanitari della Federazione, così come approvati dalle autorità di Governo. Il pool, alle dirette dipendenze del Procuratore, verificherà che gli allenamenti dei club professionistici a oggi individuali e dal ‪18 maggio di gruppo, vengano svolti secondo quanto previsto dai Protocolli indicati”.

Fonte: FIGC