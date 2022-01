Figc apre un’inchiesta contro Commisso. Ecco il motivo

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non le manda di certo a dire. Ma questa volta sembra aver esagerato un po’. Poco fa è uscita una nota da parte della Figc dove si legge che la Procura ha aperto un’inchiesta contro il patron viola.

PAROLE – Le parole dette dal presidente della Fiorentina, Commisso, non sono passate inosservate. Tra le tante frasi rilasciate al Financial Times, il patron viola aveva anche attaccato l’Inter e il suo presidente (vedi articolo). Poco fa è uscita una nota della Figc. «La Procura della Figc ha ufficialmente aperto un’inchiesta relativamente alle recenti dichiarazioni di Rocco Commisso, intervistato dal Financial Times. Parole dure del patron viola sul mondo Fiorentina, giocatori inclusi, e su altre società, come la Juventus della famiglia Agnelli nel caso specifico. Dichiarazioni quindi che non sono passate inascoltate, in quanto la Federazione ha appresso con contrarietà quanto esperito da Commisso e ha intenzione di agire concretamente; la motivazione principale dell’apertura del procedimento sopra citato corrisponde alla possibilità che le dichiarazioni risultino lesive nei confronti dei tesserati».