FIFA, nuovo regolamento per gli agenti dal 2023. Tutte le novità – CF

Gli agenti nel calcio stanno diventando sempre più protagonisti, specialmente tramite le famose commissioni che i vari club devono pagare. La FIFA, su questo aspetto ma anche su altri, ha deciso di attuare una stretta.

STRETTA – Dal 2023, come spiega Calcio e Finanza, ci sarà un nuovo regolamento che riguarda l’attività degli agenti da parte della FIFA. Innanzitutto la novità sarà che, per diventare un agente, bisognerà essere regolarmente iscritti ad un albo e per farlo verrà sostenuto un esame per poi pagare annualmente l’iscrizione. In secondo piano ci sono le novità economiche. «Se il cliente dell’agente – riporta Calcio e Finanza – è un calciatore, la commissione non sarà superiore al 5% dello stipendio dell’assistito se la sua remunerazione è al di sotto dei 200 mila dollari e non andrà oltre il 3% dello stipendio se invece supera tale soglia. Se il cliente del procuratore è la squadra acquirente, si applicano i medesimi limiti. Se invece il procuratore rappresenta sia l’individuo sia la squadra acquirente, il tetto alle commissioni è del 10% se lo stipendio è al di sotto di 200 mila dollari e del 6% se è al di sopra di questa soglia. Infine, se il cliente è il club venditore, la commissione massima è pari al 10% del valore dell’operazione».

Fonte: Calcio e Finanza