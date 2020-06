FIFA, ecco le linee guida sui contratti in scadenza: “FlessibilitÃ  garantita”

FIFA, ecco le linee guida sui contratti in...

FIFA, ecco le linee guida sui contratti in scadenza: “Flessibilità garantita”

La FIFA ha stilato le linee guida per quanto riguarda i contratti dei calciatori in scadenza al 30 giugno. Le federazioni dovranno stilare il proprio regolamento ad hoc, nell’ottica di garantire

LINEE GUIDA – La FIFA ha reso note le proprie linee guida sul tema dei contratti in scadenza al 30 giugno. Come noto, lo stop a causa della pandemia Coronavirus, ha stravolto le naturali date di chiusura della stagione calcistica con annessi casi controversi. Il trasferimento di un calciatore a partire dal primo luglio è ammesso, pur senza la possibilità di scendere in campo prima dell’inizio della nuova stagione 2020/21. La palla passa quindi a ogni singola federazione, che dovrà stilare il proprio regolamento. Inoltre, la FIFA ha introdotto una novità: un calciatore può disputare gare ufficiali con tre squadre diverse nella stessa stagione.

