FIFA 22, Squadra dell’Anno: i giocatori dell’Inter ed ex nerazzurri candidati

Sono aperte le votazioni per la Squadra dell’Anno FIFA 22, sono 80 i giocatori candidati: questi dell’Inter (ed ex) presenti.

CANDIDATI – È possibile votare il vostro 11 preferito su EA.com tramite questo link per entrare a fare parte della Squadra dell’Anno FIFA 22. Tra i giocatori candidati ci sono diversi dell’Inter ed ex che hanno fatto parte della formazione nerazzurra che ha conquistato lo scudetto 2020/21. Tra i candidati nerazzurri, attuali ed ex, troviamo Milan Skriniar, Achraf Hakimi (ora al PSG), Nicolò Barella, Romelu Lukaku (ora al Chelsea) e Lautaro Martinez.