Fiducia Inzaghi, ma prima del Mondiale ‘si gioca’ l’Inter! Furia Curva − SM

Nell’incontro di ieri tra Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra è arrivata la conferma per il tecnico. L’allenatore avrà un mese e mezzo per dimostrare di essere l’uomo su cui l’Inter deve puntare. Ne parla Sport Mediaset

FIDUCIA − Ieri ad Appiano Gentile c’è stato un incontro tra Simone Inzaghi, il presidente e la dirigenza nerazzurra. Confermata la fiducia al tecnico, al momento non si cambia. Inzaghi avrà ora un mese e mezzo per convincere tutti che è stata la giusta scelta.

RICHIESTE − Per la società c’è tempo per rimediare. Fondamentale però ritrovare un senso di squadra e rifondare quello che al momento non è altro che uno spirito annebbiato. A Inzaghi è stata chiesta chiarezza. Il primo punto è la situazione dei due portieri. Probabile che Onana venga confermato come portiere in Champions League. L’Incertezza mostrata dalla squadra non è giustificata, se non per un problema di personalità. La società chiede autorevolezza a Inzaghi. Il tecnico dev’essere leader, caratteristica che si è vista poco. La tensione al momento è alta. I tifosi hanno infatti incitato Zhang ad andarsene (vedi articolo). Il mister avrà ora 12 partite per rilanciare l’Inter e iniziare a lottare davvero per questa stagione.