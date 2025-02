Feyenoord, scelto il nuovo allenatore! Sfiderà l’Inter in Champions League?

Il Feyenoord si prepara a voltare pagina, e lo fa puntando su un volto noto al club e al calcio mondiale. Dopo l’esonero a sorpresa di Brian Priske a pochi giorni dal playoff di Champions League contro il Milan – poi superato brillantemente con Pascal Bosschaart in panchina – il club olandese è pronto a dare le chiavi del progetto a uno dei suoi figli calcistici più celebri.

LA SCELTA – Il Feyenoord ha scelto: sarà Robin van Persie il nuovo allenatore della squadra. L’ex attaccante di Arsenal e Manchester United, attualmente alla guida dell’Heerenveen, è vicino a un clamoroso ritorno a Rotterdam, questa volta nelle vesti di allenatore della prima squadra. Van Persie ha già allenato le giovanili del Feyenoord tra il 2021 e il 2024, e ora il club olandese sembra aver trovato in lui il profilo ideale per guidare la squadra in una fase cruciale della stagione. I contatti tra Feyenoord e Heerenveen sono stati positivi e si sta lavorando per limare gli ultimi dettagli che consentirebbero a Van Persie, 41 anni, di firmare il suo primo contratto come tecnico di una prima squadra in Champions League.

Avversario dell’Inter in Champions League? Oggi i sorteggi

IN EUROPA – Ma l’ufficialità potrebbe arrivare in un momento cruciale anche per l’Inter, che attende il verdetto del sorteggio degli ottavi di finale della Champions League, in programma oggi alle ore 12 a Nyon. I nerazzurri potrebbero infatti trovarsi di fronte proprio al Feyenoord, uno scenario che apre interessanti riflessioni strategiche. L’Inter spera di incrociare il Feyenoord piuttosto che il PSV Eindhoven, poiché pescare gli olandesi permetterebbe di evitare il temibile Real Madrid, collocato nel lato opposto del tabellone. Inoltre, il Feyenoord, sebbene abbia eliminato il Milan ai playoff, è apparso meno solido rispetto al PSV, che ha estromesso la Juventus. Tutto si deciderà tra poche ore.