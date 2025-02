Il Feyenoord la risolve nel finale con l’ultima in classifica (rimonta!)

La partita tra Feyenoord e Almere City termina 2-1 al de Kuip di Rotterdam. Gli euro-rivali dell’Inter addirittura perdevano.

VITTORIA AL FOTOFINISH – Quasi in contemporanea con l’Inter, gioca il Feyenoord, euro-rivale dei nerazzurri agli ottavi di finale di Champions League, che ospita al de Kuip di Rotterdam l’Almere City, ultimo in classifica. Il Feyenoord si presenta con un nuovo allenatore, il quale è stato annunciato alcune ore fa: si tratta di Bosschaart. I padroni di casa iniziano malissimo la partita, tant’è che dopo sei minuti passano in svantaggio per il gol di Brym. La reazione però non si fa attendere e al 33′ Carranza, castigatore del Milan a San Siro martedì nel playoff, pareggia i conti. Nella ripresa, girandola di cambi per il Feyenoord che prova il tutto per tutto mandando in campo Osman, Zand e Smal, ma l’Almere non demorde difendendosi con ordine e compattezza. Il match termina 2-1, con la squadra di casa che riesce a trovare il gol del definitivo sorpasso con Hancko al 92′. Il Feyenoord resta al quarto posto nella classifica del campionato olandese, in attesa anche delle sfide dell’AZ Alkmaar, che domani avrà la sua chance contro il Fortuna Sittard. La squadra di Rotterdam deve difendersi anche dal Twente sesto.

FEYENOORD-ALMERE CITY 2-1

6′ Brym (A), 33′ Carranza, 92′ Hancko