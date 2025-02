Feyenoord (possibile euro-rivale Inter) perde il De Klassieker: vince l’Ajax

Il Feyenoord perde ad Amsterdam per 2-1 contro l’Ajax nel finale di partita. La squadra di Rotterdam può essere euro-rivale dell’Inter.

Il Feyenoord giocherà ai playoff di Champions League contro il Milan e la vincente di questa sfida potrebbe beccare l’Inter o l’Arsenal agli ottavi di finale. Lo stesso vale per il PSV, sfidante della Juventus, che ieri ha trovato solamente un pari contro il Nijmegen. A proposito del Feyenoord, la squadra di Rotterdam è ospite dell’Ajax all’Amsterdam Arena nella classica del calcio olandese. I lancieri allenati dall’italiano Francesco Farioli schierano dal primo minuto l’ex Inter Davy Klaassen, ritornato a casa dopo aver vinto lo scudetto con i nerazzurri. Il match si sblocca nella seconda parte della prima frazione di gioco e precisamente al 37′ con la rete di Brobbey. Nella ripresa, il Feyenoord però entra bene e al 67′ riesce a trovare il gol del pareggio con Timber. Nel finale, occasione per i lancieri, con Weghorst che al 75′ si divora un calcio di rigore. Ma al 94′, in pieno recupero, Taylor trova il gol del 2-1. Vittoria pesantissima per l’Ajax, che sale a quota 48 punti in campionato e si trova adesso a meno due dal PSV capolista. Niente da fare per il Feyenoord, che rimane quarta a 36 punti.

AJAX-FEYENOORD 2-1

37′ Brobbey, 67′ Timber (F), 90’+4′ Taylor