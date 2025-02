UFFICIALE – Feyenoord, il nuovo allenatore è van Persie. Pronto a sfidare l’Inter!

Continua la rivoluzione in casa Feyenoord, prossimo avversario dell’Inter in Champions League. Il club ufficializza il nuovo allenatore: sarà Robin van Persie.

LA NOVITÀ – Pochi giorni prima di sfidare il Milan nei playoff di Champions League, il Feyenoord ha sollevato dall’incarico il tecnico Brian Priske. Dopo aver nominato un allenatore ad interim, col quale il club olandese è riuscito anche ad accedere agli ottavi di finale della competizione, adesso arriva la nomina ufficiale del nuovo mister. Sarà Robin van Persie, come era stato anticipato, a prendere la guida del Feyenoord e a prepararlo, quindi, per il doppio incrocio di Champions League in programma contro l’Inter all’inizio di marzo. Di seguito il comunicato con cui il club ne dà l’annuncio.

Il Feyenoord presenta il nuovo allenatore van Persie: a breve sfiderà l’Inter!

COMUNICATO – Sul proprio sito ufficiale il Feyenoord comunica: «Robin van Persie è il nuovo allenatore del Feyenoord 1. Il club di Rotterdam ha raggiunto un accordo con lo sc Heerenveen, dove Van Persie era alla guida della prima squadra, per un trasferimento immediato che consentirà al 41enne nativo di Rotterdam di iniziare al training complex 1908 da lunedì prossimo. Al De Kuip lo stesso giorno, Van Persie firmerà un contratto fino a metà del 2027».

BENVENUTO – Il direttore generale Dennis te Kloese ha introdotto così la nuova avventura dell’allenatore: «Siamo lieti di poter nominare Robin van Persie, una vera icona del club, come nuovo allenatore del Feyenoord 1. Robin conosce incredibilmente bene il club e sa esattamente cosa è necessario per ottenere risultati. Con la sua vasta esperienza internazionale, Robin può ovviamente aiutare i giocatori a crescere ulteriormente qui. Inoltre, la sua visione calcistica si adatta perfettamente a ciò che abbiamo in mente al Feyenoord: calcio offensivo e ben tenuto, combinato con coraggio, intensità e lotta. Per supportarlo come allenatore nel trasferire questa visione abbiamo trovato un assistente molto esperto in René Hake, che rafforzerà anche lo staff tecnico con effetto immediato».