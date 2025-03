Feyenoord, richiesta insolita: la Lega rinvia il match per favorire la Champions League!

Il Feyenoord ha ottenuto dalla Federcalcio olandese il rinvio della partita di Eredivisie contro il Groningen, inizialmente in programma per sabato 8 marzo. Tutto questo per favorire la doppia sfida di Champions League contro l’Inter. La richiesta insolita del club olandese è stata incredibilmente accolta.

RICHIESTA ACCOLTA – Il match in programma tra Feyenoord e Groningen, inizialmente programmato per sabato 8 marzo (quindi nel mezzo tra la sfida di andata con l’Inter e quella di ritorno), è stata posticipata a mercoledì 2 aprile, permettendo così alla squadra di Robin van Persie di concentrarsi pienamente sul doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter. Una scelta che concede al club di Rotterdam un vantaggio significativo nella gestione delle energie rispetto ai nerazzurri, impegnati invece in un fitto calendario di impegni tra campionato e coppe.

Serie A, prendi esempio! In Olanda tutto diverso

CALENDARIO FAVOREVOLE – Oggi alle 18:45 il Feyenoord scenderà in campo contro il NEC Nimega per il turno di campionato, prima di affrontare l’Inter mercoledì 21 febbraio nell’andata degli ottavi di finale. Successivamente, in vista del ritorno dell’11 marzo a San Siro, il club olandese ha richiesto e ottenuto il rinvio della partita dell’8 marzo contro il Groningen, garantendosi così una preparazione ottimale per la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi. Questa decisione evidenzia una differenza di approccio tra la Federazione olandese e la Serie A italiana. Mentre la KNVB ha deciso di favorire il Feyenoord per massimizzarne il rendimento in Europa, in Italia non è stato previsto alcun provvedimento per agevolare l’Inter, che dovrà affrontare il Napoli sabato 17 febbraio prima di partire per Rotterdam, e successivamente giocare contro il Monza tra le due sfide di Champions.