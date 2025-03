Feyenoord-Inter, doppia importanza! La situazione

L’Inter si prepara questa sera alla sfida contro il Feyenoord. Un match con doppia valenza per Simone Inzaghi che non lascia nulla al caso. Si cercherà di indirizzare la qualificazione già dal primo turno, e poi servirà capire se alcuni interpreti posso giocare fuori ruolo.

CERTEZZE – L’Inter si prepara a scendere in campo in Olanda contro il Feyenoord. Per l’Inter, saranno due partite complicate anche a livello mentale, non solo fisico visti anche i tanti acciacchi tra difesa e centrocampo. Simone Inzaghi sa bene di doversi affidare, questa volta, anche ad un pizzico di fortuna nonostante abbia messo in campo un gruppo compatto e che sa gestire la pressione. In avanti ci sarà la tanto amata coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In attacco, salvo clamorosi ripensamenti, dovrebbe essere confermata la linea della Thu-La, con il tecnico piacentino che non si discosta dal suo classico modulo.

Feyenoord-Inter, solite certezze. E una novità

DIFESA – In difesa sono due i dubbi, con Francesco Acerbi e Yann Bisseck che si giocano una maglia da titolare insieme. Dall’altro lato invece, spazio a Benjamin Pavard e Stefan de Vrij che proteggeranno Josep Martinez. Per rivedere Yann Sommer invece, ci vorrà almeno il ritorno di Champions League, se non la partita contro l’Atalanta a metà marzo. La novità per tutti invece, sarà quella di vedere Alessandro Bastoni a tutta fascia al posto di Federico Dimarco. (Clicca qui per leggere la probabile formazione completa)